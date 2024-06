Pristanišče Baltimore po nesreči ladje ponovno odprto

Baltimore, 13. junija - Guverner Marylanda Wes Moore je v sredo skupaj z ministrom za transport ZDA Peteom Buttigiegom ponovno odprl pristanišče Baltimore, ki je bilo zaprto skoraj tri mesece, potem ko se je v most Francis Scott Key zaletela tovorna ladja in ga porušila, poroča televizija CBS. Sedaj bodo do jeseni 2028 obnovili še porušen most.