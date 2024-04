Biden v Baltimoru obljubil pomoč pri izgradnji novega mostu

Baltimore, 6. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek v Baltimoru, kjer se je minuli teden tovorna ladja zaletela v most Francis Scott Key in ga porušila, obljubil pomoč pri čimprejšnji izgradnji novega mostu obnovo in sprostitev ladijskega prometa. Srečal se je tudi s svojci šestih smrtnih žrtev nesreče.