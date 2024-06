Ukrajina sestrelila ruske rakete nad Kijevom, več mrtvih na jugu

Kijev, 12. junija - Ukrajinska zračna obramba je ponoči sestrelila več deset ruskih dronov in raket, izmed katerih jih je nekaj imelo za cilj Kijev, so sporočili iz ukrajinske vojske. Kasneje so ruske sile napadle mesto Krivoj Rog na jugu države in pri tem ubile najmanj devet ljudi, še 29 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.