Domžalčani izglasovali 29 projektov participativnega proračuna 2024/2025

Domžale, 13. junija - Domžalčani so med več kot 50 uvrščenimi projekti participativnega proračuna za leti 2024 in 2025 na šestih območjih izbrali 29 projektov. Za njihovo realizacijo je v tem in prihodnjem letu občina Domžale zagotovila 390.000 evrov. Sedaj končujejo proces umeščanja izglasovanih projektov v proračunih, so sporočili z občine.