Domžale, Lukovica in Trzin skupaj na razpis za sofinanciranje sončnih elektrarn

Domžale/Lukovica/Trzin, 12. aprila - Županji Domžal in Lukovice Renata Kosec in Olga Vrankar ter trzinski župan Peter Ložar so danes podpisali pogodbo o ustanovitvi konzorcija za skupno sodelovanje na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve novih sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih. Skupna vrednost načrtovanih naložb je 1,7 milijona evrov z davkom.