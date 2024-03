DZ za generalno državno tožilko imenoval Katarino Bergant

Ljubljana, 26. marca - Poslanci so za generalno državno tožilko imenovali višjo državno tožilko in vodjo ljubljanskega okrožnega tožilstva Katarino Bergant. Za je glasovalo 49 poslancev koalicije, proti pa so glasovali v opozicijskih SDS in NSi. Katarina Bergant bo po prisegi za dobo šestih let na mestu državnega generalnega tožilca nadomestila Draga Šketo.