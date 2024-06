V Spodnji Saški prepovedali islamistično društvo

Hannover, 12. junija - Oblasti v nemški zvezni deželi Spodnja Saška so danes prepovedale delovanje društva Nemškogovoreča muslimanska skupnost (DMG), ki je bila že dlje časa pod drobnogledom oblasti zaradi domnevnih povezav s skrajnimi islamisti. Že zjutraj so v okviru preiskave izvedli racije v Braunschweigu in Berlinu, poročajo nemški mediji.