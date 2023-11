V Nemčiji nove racije proti članom skrajno desnega gibanja Državljani rajha

München, 23. novembra - Nemška policija je danes po vsej državi izvedla racije na domovanjih pripadnikov skrajno desnega gibanja Državljani rajha zaradi širjenja teorij zarot prek družbenih omrežij in poskusov destabilizacije države, je sporočilo tožilstvo v Münchnu. Dodalo je, da so policisti preiskali 20 stanovanj ter zasegli računalnike, telefone in podatkovne ključke.