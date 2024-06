Podelili nazive Moj zdravnik za leto 2024

Ljubljana, 12. junija - Revija Viva je že 28. po vrsti podelila nagrade zdravnicam in zdravnikom, ki so jih njihovi pacienti izbrali v akciji Moj zdravnik 2024. Kljub ne ravno najboljšim okoliščinam in številnim težavam, s katerimi se spoprijema slovenski zdravstveni sistem, je letos glasovalo rekordno število ljudi, so sporočili organizatorji akcije.