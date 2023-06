Nagradili najboljših 12 zdravnikov po izboru bolnikov

Ljubljana, 8. junija - S slavnostno podelitvijo priznanj se je danes zaključila akcija Moj zdravnik, ki je potekala v organizaciji revije Viva. Priznanja so podelili 12 najboljšim zdravnicam in zdravnikom v različnih kategorijah po izboru bralcev in društev bolnikov, ki so ambasadorji akcije, so sporočili organizatorji.