Reke v večjem delu države imajo veliko vodnatost, Drava in Mura se razlivata

Ljubljana, 12. junija - Večina rek v osrednji Sloveniji, na Savinjskem in Kočevskem je upadla do srednje vodnatosti, drugod pa še prevladuje velika vodnatost rek. Drava in Mura sta ponoči upadli in ponovno počasi naraščata ter se še razlivata na izpostavljenih območjih, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Danes in v četrtek bo pretežno oblačno s padavinami.