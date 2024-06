Reke v večjem delu države imajo veliko vodnatost, Vipava, Drava in Mura se razlivajo

Ljubljana, 11. junija - Reke v večjem delu države imajo veliko vodnatost, posamezne reke v severozahodni in osrednji Sloveniji pa so srednje vodnate. Večina rek počasi upada, naraščajo pa kraška Ljubljanica, Krka, reke na severovzhodu ter Kolpa in Sava v spodnjem toku. Vipava, Drava in Mura se razlivajo na izpostavljenih mestih, so sporočili iz agencije za okolje (Arso).