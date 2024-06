Umrla francoska pevka in pop ikona Francoise Hardy

Pariz, 12. junija - Umrla je francoska pevka Francoise Hardy. Stara je bila 80 let. Njen kristalno čisti glas in melanholična besedila so jo v 60. letih minulega stoletja izstrelila med mednarodne zvezde. Njeno smrt je v torek obelodanil njen sin Thomas Dutronc, poroča francoska tiskovna agencija AFP.