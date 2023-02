Umrl španski modni oblikovalec Paco Rabanne

Pariz, 3. februarja - Španski modni oblikovalec Paco Rabanne je umrl danes v starosti 88 let, so sporočili iz matičnega kozmetičnega koncerna Puig. Rabanne je bil znan po oblikovanju ekscentričnih oblačil iz kovine in futurističnem dizajnu v 60. letih ter kot ustanovitelj ene najbolj znanih svetovnih znamk dišav.