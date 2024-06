Wilders s partnericami dogovoril razrez vladnih resorjev

Amsterdam, 12. junija - Na Nizozemskem se po novembrskih volitvah, na katerih je zmagala skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) Geerta Wildersa, nakazuje sestava nove vladne ekipe. Potem ko so se štiri stranke maja dogovorile o koalicijski pogodbi in mandatarju, so v torek dorekli strankarski razrez resorjev. Po besedah Wildersa bodo v kratkem znana tudi imena ministrov.