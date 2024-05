Nekdanji vodja nizozemskih obveščevalcev Schoof naj bi bil nov predsednik vlade

Amsterdam, 28. maja - Štiri stranke bodoče vladne koalicije na Nizozemskem so danes sporočile, da za predsednika nove vlade predlagajo nekdanjega vodjo nizozemske obveščevalne službe Dicka Schoofa. Vodil bo najbolj desno vlado v zgodovini države in bo nasledil liberalca Marka Rutteja, ki je bil na položaju več kot trinajst let, poročajo tuje tiskovne agencije.