Pregled - šport, 11. 6. (torek)

RIM - Klara Lukan je na 26. evropskem prvenstvu v atletiki v Rimu v teku na 10.000 m, kjer ni bilo kvalifikacij in so se atletinje takoj pomerile za medalje, zasedla peto mesto (31:34,90). Matic Ian Guček je finalu na 400 m ovire s časom 48,87 sekunde zasedel sedmo mesto. Neja Filipič je v skoku v daljino z izidom 6,53 zasedla 18. mesto, Anita Horvat je s 16. izidom izpadla v polfinalu, Slovenska štafeta na 4 x 100 m pa je zaradi napake pri predaji ostala brez uvrstitve.

LJUBLJANA - Slovenski nogometna reprezentanca je danes na Brdu pri Kranju še zadnjič na domačih tleh opravila trening pred odhodom v Nemčijo za evropsko prvenstvo. Na treningu je bila prisotna tudi trojica nogometašev, ki se je v času priprav soočala s poškodbami, Petar Stojanović, Benjamin Verbič in Miha Blažič. Njihovo zdravstveno stanje je v preteklih dneh slovenskemu strokovnemu štabu povzročalo nekaj preglavic. Po informacijah iz slovenskega tabora bo celotna reprezentanca 26 igralcev na zadnjem seznamu selektorja Matjaža Keka proti Düsseldorfu poletela ob 17. uri. Jutri bo uradna predstavitev v reprezentančni bazi v Wuppertalu.

LJUBLJANA - Nogometna zveza Slovenije pričakuje, da se bo na evropsko prvenstvo v Nemčijo odpravilo med 40.000 in 50.000 slovenskih navijačev, največ v München na tekmo s Srbijo. Ta je ocenjena tudi s srednjo stopnjo varnostnega tveganja.Kot je na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj so slovenski navijači med tistimi, ki majo najboljši sloves in verjame, da ga bodo obdržali tudi na evropskem prvenstvu.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni as Benjamin Šeško se je po poročanju novinarja Fabrizia Romana in nemškega dela medijske hiše Sky odločil ostati v Leipzigu. Z dosedanjim klubom se je dogovoril tudi za novo pogodbo z izboljšanimi pogoji.Šeško bo tako vsaj še eno sezono ostal pri Leipzigu, s katerim je v minuli sezoni zasedel četrto mesto v nemškem prvenstvu. Po pisanju Romana je del dogovora tudi gentlemanski sporazum o prestopu iz Leipziga v prihodnjih letih.

LJUBLJANA - Matjaž Konvalinka, profesor s Fakultete za matematiko in fiziko, je s programom Mathematica za MMC preračunal možne scenarije zadnjih tekem rednega dela lige narodov in ugotovil, da so si slovenski odbojkarji že zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Parizu, tudi če vse tekme zadnjega turnirja v Ljubljani izgubijo z 0:3.Ne glede na rezultate bodo Slovenci v vsakem primeru na lestvici mednarodne zveze vsaj četrti od petih reprezentanc, ki se borijo za zadnja štiri mesta v Parizu. Italija bo najbrž prva, potem pa lahko Slovenijo prehitijo tako Argentina kot Srbija in Kuba, a vse tri hkrati je ne morejo več.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar še naprej zanesljivo vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Znova je v deseterici Primož Roglič. Slovenski zvezdnik je konec tedna dobil kriterij po Dofineji in se povzpel na osmo mesto. Pogačar je na vrhu lestvice že 142 tednov zapovrstjo, skupaj pa 152. Pretjem skoku na čelo lestvice je nepretrgoma na njem vse od 28. septembra 2021. Pogačar je še naprej pri 9663 točkah, drugi je Danec Jonas Vingegaard s 5204,5 točke, tretji pa Belgijec Remco Evenepoel s 4621,57 točke.

ZÜRICH - Thibau Nys, belgijski kolesar ekipe Lidl-Trek, je zmagovalec tretje, 161,7 kilometra dolge etape dirke po Švici. Belgijec je imel na krajšem zaključnem vzponu največ moči v skupini sedmih kolesarjev, ki so imeli na cilju isti čas. Drugo mesto je zasedel Britanec Stephen Williams, tretje pa Italijan Alberto Bettiol. Slednji, kolesar EF Education-EasyPost, je tudi prevzel skupno vodstvo.

MIAMI - Hokejisti Florida Panthers so povedli z 2:0 v zmagah v velikem finalu končnice severnoameriške lige NHL. Floridčani so zmagali tudi na drugi tekmi finala v seriji na štiri dobljene tekme. Na domačem ledu so izzivalce za Stanleyjev pokal iz Kanade, Edmonton Oilers, premagali s 4:1. Naslednji dve tekmi finala bosta v Edmontonu.