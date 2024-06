T-2 bo po novem gostoval v omrežju A1

Ljubljana, 11. junija - Telekomunikacijski operater T-2 bo storitve nacionalnega mobilnega gostovanja po novem izvajal v sodelovanju z družbo A1, so sporočili iz podjetja. Doslej so gostovali v omrežju Telekoma Slovenije. V T-2 pravijo, da sprememba prinaša številne prednosti za naročnike, sta pa T-2 in Telekom Slovenije tudi v sodnem sporu.