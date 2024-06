Na konferenci v Jordaniji pozvali k premirju v Gazi in napovedali finančno pomoč

Aman, 11. junija - Več kot 75 predstavnikov držav in mednarodnih organizacij se danes udeležuje izredne konference v Jordaniji, kjer se vrstijo pozivi k dogovoru o premirju v Gazi in tudi kritike na račun Izraela. ZN pozivajo k zagotavljanju humanitarne pomoči v vrednosti 2,5 milijarde dolarjev, ZDA so se odzvale z napovedjo donacije v višini 404 milijonov dolarjev.