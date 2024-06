Blinken prihodnji teden znova na Bližnji vzhod

Washington, 8. junija - Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo prihodnji teden znova odpotoval na Bližnji vzhod, kjer si bo prizadeval doseči napredek v pogajanjih o premirju v Gazi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Blinken bo med ponedeljkom in sredo obiskal Egipt, Izrael, Jordanijo in Katar, so v petek sporočili iz ameriškega State Departmenta.