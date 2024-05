V Sloveniji visoka stopnja umrljivosti zaradi prepovedanih drog

Ljubljana, 29. maja - V Evropi postopno narašča število smrtnih žrtev, ki so posledica uporabe drog, prav tako je stopnja umrljivosti zaradi prepovedanih drog visoka v Sloveniji, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zato je pomembno zmanjšati stigmo do ljudi, ki imajo težave z odvisnostjo in jim omogočiti zadostne vire pomoči, poudarjajo.