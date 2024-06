EPP si ne bo prizadevala za formalni dogovor o sodelovanju s skrajno desno ECR

Bruselj, 11. junija - Desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) si po evropskih volitvah, po katerih ostaja najmočnejša sila v Evropskem parlamentu, ne bo prizadevala za formalni dogovor s skrajno desno skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), so v ponedeljek navedli v EPP. Socialisti pa so napovedali, da si želijo položaj predsednika Evropskega sveta.