Inšpekcija v nadzoru lesenega pakirnega materiala iz Ukrajine odkrila precej neskladij

Ljubljana, 11. junija - Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v poostrenem nadzoru lesenega pakirnega materiala iz Ukrajine, ki so ga izvedli v začetku leta, odkrila precej neskladij. V nekaterih primerih so obravnavali tudi sum ponarejenih palet, zato kupcem svetujejo, da lesen material kupujejo pri preverjenih dobaviteljih.