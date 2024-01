Uprava poziva podjetja k previdnosti pri nakupu lesenega pakirnega materiala

Ljubljana, 22. januarja - Uprava za varno hrano opozarja podjetja na goljufive prakse glede izdelave in označevanja lesenega pakirnega materiala. Zaznala je namreč večje število ponarejenih palet z neustrezno oznako. Na njih so denimo oznaka mednarodnega standarda za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM 15) in druge licenčne oznake, čeprav pogojev za to ne izpolnjujejo.