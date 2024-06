Do sredine dneva še možni krajevni nalivi, reke po državi narasle

Ljubljana, 11. junija - Močnejši nalivi so čez noč povzročili kar nekaj preglavic, padavinska voda je zalivala objekte in na ceste nanosila blato, poroča uprava za zaščito in reševanje. Ponoči so narasle reke po vsej državi. Danes do sredine dneva bodo po Sloveniji še nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov, opozarja Arso.