Na Geološkem zavodu Slovenije opozorili pred nevarnostnostjo nastanka zemeljskih plazov

Ljubljana, 10. junija - Geološki zavod Slovenije opozarja, da je za nocoj in za torek zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal, povečana nevarnost za nastanek in reaktivacijo zemeljskih plazov, predvsem za severozahodno in severno Slovenijo. Agencija RS za okolje je za oba dneva izdala tudi oranžno vremensko opozorilo.