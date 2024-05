Slovenija v Varnostnem svetu ZN obsodila izstrelitev raket Severne Koreje

New York, 31. maja - Slovenija obsoja zadnjo izstrelitev balističnih raket kratkega dosega Severne Koreje v četrtek in izstrelitev vojaškega izvidniškega satelita v ponedeljek, je na današnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN na to temo povedala namestnica slovenskega veleposlanika pri ZN Ondina Blokar Drobič.