Močno deževje v več delih države povzročilo nekaj težav

Ljubljana, 10. junija - Na območju regijskih centrov za obveščanje Postojna, Celje, Maribor in Murska Sobota je močno deževje zalilo več stanovanjskih in poslovnih objektov, osnovno šolo in vrtec. Zaradi večje količine meteornih voda pa se je sprožilo več zemeljskih plazov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.