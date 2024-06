Uprava za varno hrano preklicala ukrepe zaradi ptičje gripe

Ljubljana, 10. junija - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce perutnine in ptic v ujetništvu na območju občin Ptuj, Markovci, Videm pri Ptuju, Cirkulane in Hajdina obvešča, da so preklicani ukrepi, ki so jih februarja uvedli zaradi visoko patogene aviarne influence pri divjih pticah. Za celotno Slovenijo medtem še vedno velja več priporočil.