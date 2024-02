Zaradi ptičje gripe v nekaterih občinah prepoved reje perutnine na prostem

Ljubljana, 7. februarja - Državno središče za nadzor bolezni je zaradi novih primerov visoko patogene aviarne influence pri divjih pticah v občinah Ptuj, Markovci, Videm pri Ptuju, Cirkulane in Hajdina prepovedalo rejo perutnine na prostem. Nove primere ptičje gripe so odkrili v občinah Markovci, Hajdina in Ptuj.