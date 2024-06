Stranke pretresajo rezultate glasovanj

Ljubljana, 10. junija - Stranke pretresajo rezultate nedeljskih evropskih volitev in glasovanj na posvetovalnih referendumih. Že danes zasedajo v SD in NSi, kjer so rezultate evropskih volitev pričakali na trnih, a vendarle ujeli vsak po enega poslanca. Prvi premisleki tečejo tudi v drugih strankah, nekatere bodo rezultate podrobneje analizirale še v prihodnjih dneh.