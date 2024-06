Za Lovca po volitvah na ravni EU najverjetnejše nadaljnje sodelovanje dosedanje večine

Ljubljana, 10. junija - Da bodo obstoječe sile ohranile večino v Evropskem parlamentu, je bilo po oceni analitika Marka Lovca pričakovano in tudi v novem mandatu se mu zdi najverjetnejše prav nadaljnje sodelovanje EPP, S&D in liberalcev. Desne, evroskeptične stranke so se okrepile manj od napovedi, čeprav je bil v določenih državah razplet dokaj dramatičen, je ocenil.