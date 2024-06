Okoljevarstveniki: Volilni izid zelenih kliče po dodatnih prizadevanjih

Ljubljana, 10. junija - Slabši volilni izid zelenih strank v primerjavi s prejšnjimi volitvami ne more biti razlog za veselje, so v odzivu na začasne izide volitev v Evropski parlament za STA navedli v Greenpeace Slovenija. V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so ocenili, da bo treba več pozornosti nameniti izpostavljanju povezav med okoljskimi in družbenimi politikami.