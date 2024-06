Analitik Leruth po evropskih volitvah pričakuje kontinuiteto na ravni EU

Bruselj, 10. junija - Po evropskih volitvah, na katerih so desnosredinska EPP, socialisti in liberalci ohranili večino, na ravni EU ni pričakovati večjih sprememb, je za STA ocenil analitik z univerze v nizozemskem Groningenu Benjamin Leruth. To, da skrajno desnim strankam ni uspel takšen vzpon, kot so napovedovale ankete, pa je med drugim posledica višje udeležbe.