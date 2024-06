Nosilki list SDS in Svoboda tudi z največjim številom preferenčnih glasov

Ljubljana, 10. junija - Največ preferenčnih glasov na nedeljskih evropskih volitvah je dobila Romana Tomc (SDS), in sicer 73.019. Na drugem mestu je Irena Joveva (Svoboda), ki ji je preferenčni glas namenilo 70.169 volivk in volivcev. Tretje največje število preferenčnih glasov, in sicer 51.665, pa je dobil Vladimir Prebilič (Vesna), kažejo delni neuradni podatki DVK.