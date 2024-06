Lipušček: Menim, da naše sporočilo ni bilo v dovolj veliki meri sprejeto

Ljubljana, 10. junija - Po do zdaj preštetih glasovih je jasno, da sporočila, da je čas za razum in predvsem za mir, volivci niso v dovolj veliki meri sprejeli, je v odzivu na delne neuradne izide evropskih volitev ocenil nosilec liste zunajparlamentarnih DeSUS in Dobre države Uroš Lipušček, ki ni dobila poslanskega mandata.