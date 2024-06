Tonin: Slovenski volivci si želijo drugačno Evropo in Slovenijo

Ljubljana, 10. junija - Nosilec liste in predsednik NSi Matej Tonin je v odzivu na delne in neuradne izide volitev, ki kažejo, da je dobil poslanski mandat, dejal, da mu je odleglo. Hkrati upa, da bodo končni rezultati, ki kažejo na zmago desne sredine, ostali enaki. Meni, da so slovenski volivci s tem jasno sporočili, da si želijo drugačno Evropo in drugačno Slovenijo.