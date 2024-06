Golob zadovoljen z rezultatom Gibanja Svobode na evropskih volitvah

Ljubljana, 10. junija - Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je zadovoljen z rezultatom na evropskih volitvah. Kot kažejo delni in neuradni izidi, je stranka dobila dva evroposlanca, Ireno Jovevo in Marjana Šarca. Slednji se bo moral mandatu ministra za obrambo odpovedati, resor pa bi lahko prevzel nekdo iz obstoječe ekipe na ministrstvu.