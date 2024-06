Nič od tega po evropskih volitvah napoveduje sodelovanje na parlamentarnih

Ljubljana, 10. junija - V strani Nič od tega so na evropskih volitvah po besedah nosilke liste Violete Tomić kljub malo finančnih sredstev dosegli dober rezultat in si okrepili prepoznavnost. Tomić je v prvi izjavi za javnost zatrdila, da v stranki ne bodo odnehali, in napovedala sodelovanje na parlamentarnih volitvah.