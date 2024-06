Janša: Tisti, ki izključujejo, so dobili svojo lekcijo

Ljubljana, 10. junija - SDS je zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji, kažejo delni in neuradni izidi. Po preštetih 76 odstotkih glasovnic jim kaže na štiri poslanske mandate. Po besedah predsednika stranke Janeza Janše to kaže, da je vladna koalicija na teh volitvah izrazito poražena. "Tisti, ki izključujejo, so danes dobili svojo lekcijo," je v izjavi dejal Janša.