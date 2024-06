Pregled - šport, 9. 6. (nedelja)

Ljubljana, 9. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 9. junija.

FUKUOKA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je storila še en velik korak k uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu. Na zadnji tekmi drugega turnirja lige narodov v Fukuoki je s 3:0 (23, 14, 21) premagala Bolgarijo. To je bila zanjo sedma zmaga v ligi, zaenkrat je izgubila le proti Japonski. S tem je na lestvici lige napredovala na drugo mesto, na lestvici mednarodne zveze, ki odloča o olimpijski vozovnici, pa zadržala lepo prednost pred konkurenti.

PARIZ - Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je zmagovalec skupnega seštevka 76. kriterija po Dofineji. V zadnji, gorski etapi od Thonesa do Plateau des Glieresa (160,6 km) sicer ni bil prepričljiv, a storil dovolj, da je po letu 2022 drugič v karieri osvojil najbolj prestižno pripravljalno preizkušnjo pred dirko po Franciji.

RIM - Neja Filipič je tretji dan evropskega prvenstva v atletiki v Rimu v troskoku zasedla sedmo mesto s 14,12 metra. Zlato je osvojila Španka Ana Peleteiro Compaore (14,85 m). Lia Apostolovski je v finalu skoka v višino končala na devetem mestu z 1,90 metra. Rok Ferlan je v polfinalu na 400 m zasedel sedmo mesto v skupini in imel skupno 15. izid, 45,63 sekunde pa je tudi njegov drugi najboljši izid kariere. Zgodaj dopoldne sta nastopila tudi slovenska maratonca na 21 km, na 52. mestu je polmaraton končal Primož Kobe, Anja Fink je bila 57.

RIGA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto na dirki svetovnega prvenstva v latvijskem Kegumsu, potem ko je bil v obeh vožnjah drugi. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, je pa Gajser prevzel vodstvo v seštevku sezone v elitnem razredu MXGP, kjer ima zdaj štiri točke naskoka pred svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom. Drugi Slovenec na dirki Jan Pancar je bil 14.

PRAGA - Ljubljanska slalomistka na divjih vodah Lea Novak je na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi prišla do uspeha kariere v posamični članski konkurenci. V preizkušnji kajakaškega krosa, ki je bilo tudi zadnje kvalifikacijsko tekmovanje za osvojitev kvot za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, je osvojila osmo mesto.

LJUBLJANA - Italijan Federico Pozzetto je zmagovalec 43. izdaje maratona Franje, največjega amaterskega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Pozzetto je dirko dobil, potem ko je po odločitvi žirije s prvega na četrto mesto padel Timotej Bavec, ki je v Žalah ubral napačno pot v krožišču. Pri ženskah je bila najboljša Maruša Klemenc.

MONTREAL - Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Kanadi. Na preizkušnji v Montrealu je premagal Britanca Landa Norrisa (McLaren) in njegovega rojaka Georgea Russlla (Mercedes). Zmaga je šesta v sezoni in jubilejna 60. v karieri, z njo pa je še povečal naskok v seštevku SP, saj je njegov najbližji zasledovalec Monačan Charles Leclerc po izjemno slabi predstavi Ferrarija dirko končal predčasno.

KÖLN - Rokometaši Barcelone so zmagovalci letošnje sezone lige prvakov. V današnjem finalnem dvoboju na zaključnem turnirju v Kölnu so Katalonci, za katere igrata Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc, z 31:30 (15:15) premagali danski Aalborg, pri katerem si kruh služi Aleks Vlah.

PARIZ - Španski teniški as Carlos Alcaraz je zmagovalec odprtega prvenstva Francije v Parizu. V finalu je po več kot štirih urah s 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 ugnal Nemca Alexandra Zvereva. Enaindvajsetletnik iz Murcie je tako osvojil tretji naslov na turnirjih za grand slam.

MIAMI - V velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige NHL so ponoči odigrali prvo tekmo. V boju za Stanleyjev pokal so povedli hokejisti ekipe Florida Panthers, ki so v Amerant Bank Areni v kraju Sunrise na Floridi s 3:0 premagali goste iz Kanade Edmonton Oilers. Panterji v seriji na štiri dobljene tekme vodijo z 1:0 v zmagah. Tudi druga tekma velikega finala bo na Floridi, nato pa se bo finalna serije preselila v Kanado, kjer bosta naslednji dve tekmi.