Pregled - svet, 9. 6. (nedelja)

LJUBLJANA - Volitve za Evropski parlament so potekale v skupno 21 članicah unije, vključno v Franciji in Nemčiji, ki kot najštevilčnejši državi prispevata tudi največ evropskih poslancev. Iz slednje so dan pred volitvami poročali o novih fizičnih napadih na člane skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Kakšna bo prihodnja sestava Evropskega parlamenta, bo okvirno znano po 23. uri, ko se bodo zaprla volišča v vseh članicah EU.

GAZA - Po sobotni operaciji za osvoboditev štirih talcev, v kateri je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih več kot 270 Palestincev, so izraelske sile ponoči nadaljevale obstreljevanje Gaze, v katerem so ubile več oseb. Palestinski predsednik Mahmud Abas je zaradi "grozljivega pokola" v Gazi palestinskega veleposlanika pri ZN pozval, naj zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta ZN na to temo.

NEW DELHI - Indijski premier Narendra Modi, čigar hindujska nacionalistična stranka (BJP) je prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah, je zaprisegel za nov, že tretji mandat. BJP je na volitvah sicer prejela manj glasov od pričakovanj in izgubila absolutno večino v parlamentu, zaradi česar bo pri vladanju odvisna od koalicijskih partnerjev. Modi je na posebni slovesnosti v družbi strankarskih kolegov in koalicijskih partnerjev prisegel, da bo varoval indijsko ustavo.

TEHERAN - Iransko notranje ministrstvo je predstavilo imena šestih kandidatov, ki se bodo 28. junija potegovali za mesto naslednika predsednika Ebrahima Raisija, ki je minuli mesec umrl v nesreči helikopterja. Od skupno 80 prijav je svet varuhov odobril le eno kandidaturo iz tabora reformistov, zelene luči pa znova ni dobil bivši voditelj Mahmud Ahmadinedžad.

BEJRUT - Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah sta v soboto in danes nadaljevala čezmejno obstreljevanje. Pri tem sta bila ubita dva Libanonca, izraelske sile pa so z uporabo topniških izstrelkov z belim fosforjem zanetile več požarov. Strelivo z belim fosforjem se lahko uporablja za ustvarjanje dimnih zaves in osvetljevanje bojišč, vendar pa ta sestavina, ki se vname ob stiku s kisikom, lahko povzroči tudi požare, opekline, poškodbe dihal, odpoved organov in smrt.

SANA/LONDON - Jemenski hutijevci so sporočili, da so z raketami in brezpilotnimi letalniki izvedli napade na ladje ob obali Jemna, pri čemer naj bi po navedbah britanskih pomorskih varnotnih služb dve ladji, ki so ju zadele rakete, zagoreli. Hutijevci so prevzeli odgovornost še za napad na HMS Diamond, vojaško ladjo britanske mornarice, vendar je britansko obrambno ministrstvo te navedbe zavrnilo kot neresnične.

GRADEC - Avstrijsko Štajersko je v soboto prizadelo hudo neurje z močnimi nalivi, zaradi česar so ponekod reke prestopile bregove. Marsikje so morali posredovati gasilci. Na avtocesto pri Gradcu se je vsul zemeljski plaz. Neurje je povzročalo težave tudi na Gradiščanskem in ponekod na Zgornjem Avstrijskem ter na Tirolskem.

BERN - Švicarji so na referendumu podprli zakon, namenjen pospešitvi razvoja obnovljive energije v državi. Zakon je podprlo 69 odstotkov volivcev, kažejo projekcije. S tem so se volivci izrekli za gradnjo ali razširitev 16 hidroelektrarn. Vlada želi z zakonom povečati tudi trenutno majhen prispevek vetrne in sončne energije k energetski mešanici Švice. Preostale referendumske predloge, pri katerih so odločali o omejitvah stroškov in prispevkov zdravstvenega zavarovanja ter izključitvi obveznosti cepljenja, naj bi zavrnili.

SEUL - Severna Koreja je znova začela pošiljati balone s smetmi in odpadki na jug čez mejo z Južno Korejo, je sporočila južnokorejska vojska. Seul pa je v odziv na akcijo Pjongjanga napovedal, da bo obnovil propagandno kampanjo prek zvočnikov proti severnokorejskim oblastem. Severna Koreja je južni sosedi od konca maja poslala več kot tisoč balonov s smetmi in odpadki.

BRUSELJ - V Belgiji so potekale volitve v trojico regionalnih in zvezni parlament. V slednjem se glede na ankete znova obeta težavno iskanje vladne večine in okrepitev flamske skrajno desne stranke Vlaams Belang, ki si prizadeva za neodvisnost Flandrije. Volilna kombinatorika je v Belgiji zapletena že zaradi samega ustroja države. Po volitvah leta 2010 so za sestavo vlade potrebovali rekordnih 541 dni, skoraj 500 dni je trajalo oblikovanje večine tudi po zadnjih volitvah leta 2019.

SOFIJA - Volivci v Bolgariji so na predčasnih volitvah znova izbirali nov parlament. Po pričakovanjih analitikov ne bodo končale večletne politične nestabilnosti, saj v tej najrevnejši članici EU ni pričakovati oblikovanja stabilne vladne koalicije.

PARIZ - V starosti 53 let je v soboto za rakom umrl generalni sekretar organizacije Novinarji brez meja (RSF) Christophe Deloire, je sporočila organizacija za svobodo tiska s sedežem v Parizu. Stanovski kolegi so Deloirea opisali kot neumornega borca za svobodo tiska. Poklonil se mu je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

LUXEMBOURG - Države EU so po ocenah evropskega statističnega urada Eurostat v varstvo okolja lani vložile skupno 67 milijard evrov. To med drugim vključuje naložbe v infrastrukturo za obdelavo odpadnih voda, vozila za prevoz odpadkov in čistejšo proizvodno tehnologijo. Približno 60 odstotkov vseh teh sredstev so prispevale korporacije.