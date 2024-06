Mesec upa na pozitivni izid vseh referendumov

Ljubljana, 9. junija - Kandidat Levice na evropskih volitvah in minister za delo Luka Mesec glede na delno preštete glasovnice na referendumih pričakuje pritrdilno mnenje volivcev o gojenju konoplje v medicinske namene in preferenčnem glasu za volitve v DZ. Upa, da se bo rezultat prevesil tudi v prid gojenju konoplje za osebno rabo in prostovoljnemu končanju življenja.