Številni evropski voditelji ob oddaji glasu opozorili na pomen volitev

Bruselj/Madrid/Valletta, 9. junija - Evropske volitve so v polnem zamahu. Volivci po skoraj vsej Evropski uniji lahko še danes oddajo svoj glas, s katerim bodo odločali o sestavi 720-članskega Evropskega parlamenta. Številni politiki in strankarski voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, so ob oddaji glasu poudarjali pomen volitev za prihodnost Evrope.