Med neurjem na avstrijskem Štajerskem plaz zasul avtocesto

Gradec/Linz, 9. junija - Avstrijsko Štajersko je v soboto prizadelo hudo neurje z močnimi nalivi, zaradi česar so ponekod reke prestopile bregove. Marsikje so morali posredovati gasilci. Na avtocesto pri Gradcu se je vsul zemeljski plaz. Neurje je povzročalo težave tudi na Gradiščanskem in ponekod na Zgornjem Avstrijskem. Razmere so se do davi večinoma umirile.