Pregled - šport, 8. 6. (sobota)

LJUBLJANA/ALBERTVILLE - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je po drugi zaporedni etapni zmagi še učvrstil položaj na vrhu skupnega seštevka kriterija po Dofineji. V kraljevski sedmi etapi od Albertvilla do Samoensa 1600 (155,3 km) je imel 34-letni Kisovčan navkreber največ moči v sprintu manjše skupine.

FUKUOKA - Odbojkarska liga narodov nima več neporažene ekipe. Kot zadnji so brez poraza zdržali Slovenci, ki pa so po šestih zmagah, štirih na prvem turnirju v Antalyi in dveh na turnirju v Fukuoki, zabeležili prvi poraz. S 3:1 (23, -19, 24, 21) so jih premagali Japonci.

RIM - Tina Šutej je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Rimu odpovedala nastop v kvalifikacijah v skoku s palico. Članica celjskega Kladivarja se je poškodovala prejšnjo nedeljo na treningu v Celju in tako ne bo branila brona s prejšnjega EP.

PRAGA - Kanuist Benjamin Savšek, olimpijski prvak v slalomu na divjih vodah, je na drugi tekmi svetovnega pokala v Pragi zasedel drugo mesto. Bil je edini slovenski finalist, kar pomeni, da je bil v internem dvoboju boljši od Luke Božiča in si je s tem zagotovil tudi olimpijski nastop v Parizu.

STRASBOURG - Eva Krafogel je osvojila prvo člansko medaljo na EP za Slovenijo v bowlingu. Članica kluba Feniks iz Ljubljane je bila hkrati edina slovenska udeleženka prvenstva v Franciji, na katerem je sodelovalo 108 športnic iz 23 držav.

KÖLN - Rokometaši Barcelone in Aalborga se bodo v nedeljo pomerili za lovoriko v ligi prvakov. Španska zasedba je v drugem polfinalu zaključnega turnirja v nemškem Kölnu odpravila Kiel s 30:18 (15:9), danski Aalborg pa je bil boljši od Magdeburga z 28:26 (11:11). Za Barcelono je Blaž Janc dosegel štiri gole, Aleks Vlah pa za Aalborg enega.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo. Izbranci Matjaža Keka so gostili Bolgarijo in igrali neodločeno 1:1.

PARIZ - Poljakinja Iga Swiatek je tretjič v nizu in četrtič skupno zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Francije. V finalu je bila po uri in desetih minutah igre boljša od Italijanke Jasmine Paolini s 6:2 in 6:1.