Pregled - svet, 8. 6. (sobota)

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je v Gazi rešila štiri talce, ki so jih pripadniki palestinskega gibanja Hamas ugrabili v napadu na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani. Po navedbah vojske so vsi v dobrem zdravstvenem stanju. Izrael je medtem nadaljeval napade v osrednjem delu Gaze, zlasti v begunskem taborišču Nuseirat, kjer je potekala operacija za osvoboditev talcev. Po navedbah predstavnikov Hamasa je bilo v Nuseiratu ubitih najmanj 210 Palestincev, več kot 400 je ranjenih. Izraelska policija pa je sporočila, da je med operacijo v Gazi umrl eden njihovih agentov.

PARIZ - Predsednika ZDA in Francije, Joe Biden in Emmanuel Macron, sta ob Bidnovem prvem državniškem obisku v Parizu pokazala enotnost pri soočanju z večino čezatlantskih vprašanj in izzivov. Med drugim sta govorila o nadaljnji trdni podpori Ukrajini ter morebitni vrnitvi Donalda Trumpa na predsedniški položaj, pri čemer je Macron poudaril pomen trdnega čezatlantskega zavezništva. Strinjala sta se tudi glede Irana ter trgovinskih odnosov med ZDA, Evropo in Kitajsko.

KOEBENHAVN - Dansko premierko Mette Frederiksen je v petek zvečer v Koebenhavnu napadel neznan moški, ki ga je policija takoj aretirala. 39-letnik bo po zaslišanju na sodišču v priporu do 20. junija. Danska policija je sporočila, da trenutno ne kaže, da bi bil napad politično motiviran. Premierka je utrpela zgolj lažje poškodbe vratu, zaradi katerih pa je odpovedala vse današnje obveznosti. Po navedbah prič je dobila močnejši udarec ob bližnjem srečanju z napadalcem na trgu v središču mesta. Incident je z zgroženostjo obsodilo več politikov v Evropi in po svetu.

RIM/BRATISLAVA/PRAGA/TRST - V Italiji so se ob 15. uri odprla volišča za volitve poslancev Evropskega parlamenta, ki veljajo tudi za preizkus moči desnosredinske vlade premierke Giorgie Meloni. Evropske volitve danes potekajo še na Češkem, Slovaškem, Malti in v Latviji, medtem ko bo v večini ostalih članic unije glasovanje na sporedu v nedeljo. V 3700 občinah v Italiji danes in v nedeljo skupaj z evropskimi potekajo tudi lokalne volitve. V Furlaniji - Julijski krajini (FJK) volijo v 114 občinah z do 15.000 prebivalci, ki so pomembne tudi za slovensko manjšino.

BERLIN - V središču nemške prestolnice se je zbralo več tisoč ljudi, ki so pred evropskimi volitvami izražali nasprotovanje skrajno desnemu ekstremizmu in pozivali k obrambi demokracije na voliščih. Po navedbah policije je protest potekal mirno. Na protestih proti skrajni desnici in v podporo demokraciji se je več tisoč ljudi zbralo tudi v drugih večjih mestih po državi, kot so Stuttgart, Leipzig, Dresden, München in Frankfurt.

BUDIMPEŠTA - Na zborovanju na predvečer evropskih volitev se je zbralo več deset tisoč podpornikov opozicije, ki nasprotujejo politiki trenutnega premierja Viktorja Orbana in podpirajo politični vzpon njegovega potencialnega konkurenta Petra Magyarja. Javnomnenjske raziskave Magyarjevi stranki Spoštovanje in svoboda - TISZA napovedujejo približno 27-odstotno podporo, še vedno pa je v veliki prednosti Orbanova stranka Fidesz, ki naj bi dobila približno 50 odstotkov glasov.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik Republike Srbske Milorad Dodik sta vodila vsesrbski zbor v Beogradu, ki so se ga udeležili tudi številni drugi politiki. Začel se je z molitvijo srbskega pravoslavnega patriarha Porfirija, vladi Srbije in Republike Srbske sta nato sprejeli skupno izjavo o zaščiti nacionalnih interesov, zvečer je v središču srbske prestolnice potekalo še množično javno zborovanje. Zbrane sta nagovorila tudi Vučić in Dodik.

MOSKVA - V ukrajinskih napadih na dele regij Lugansk in Herson, ki so pod ruskim nadzorom, je bilo v petek ubitih 26 ljudi, še več deset ljudi je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. V enem od napadov naj bila uničena trgovina v vasi Sadove na jugu regije Herson, v kateri je bilo "veliko število" ljudi. Proruski guverner regije Herson je ob tem obsodil "podlo pobijanje civilistov" z orožjem, ki ga Ukrajini pošiljajo zahodne države.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo prihodnji teden znova odpotoval na Bližnji vzhod, kjer si bo prizadeval doseči napredek v pogajanjih o premirju v Gazi, so v petek sporočili iz ameriškega State Departmenta. Blinken bo med ponedeljkom in sredo obiskal Egipt, Izrael, Jordanijo in Katar. Predsednik ZDA Joe Biden je minuli petek predstavil načrt v treh fazah, ki naj bi privedel do prekinitve ognja v Gazi. Za zdaj ga še nista podprla niti Izrael niti Hamas.

TEL AVIV/NEW YORK - Združeni narodi so po izraelskih navedbah dodali izraelsko vojsko na seznam tistih, ki niso poskrbeli za zaščito otrok pred nasiljem. Seznam, ki naj bi ga generalni sekretar ZN prihodnji teden predstavil Varnostnemu svetu, običajno zajema kršitve, kot so pobijanje otrok ter ciljni napadi na šole in bolnišnice. Izraelske oblasti so zgrožene. Po neuradnih navedbah naj bi bili v poročilo vključeni tudi palestinski gibanji Hamas in Islamski džihad.

NEW YORK - Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je v petek potrdil, da so jemenski hutijevci pridržali 11 uslužbencev Združenih narodov, in zahteval pojasnila. Tudi lokalni viri v Jemnu so v petek potrdili, da so hutijevci pridržali uslužbence ZN. Jemenski uporniki se pri tem sklicujejo na varnost in zaščito pred obveščevalnimi dejavnostmi. Mednarodno priznana vlada Jemna je ugrabitve obsodila.

WILMINGTON - Tožilstvo je v petek po zaslišanju desetih prič v štirih dneh sojenja sinu predsednika ZDA Hunterju Bidnu sklenilo svoj primer in sedaj je na vrsti obramba, ki je prav tako v petek poklicala tri priče, med drugim hčerko obtoženega Naomi Biden. Obramba se sedaj odloča, ali bo Biden v ponedeljek pričal v svoj prid. Hunterja Bidna po tem sojenju, ki bi se lahko končalo že prihodnji teden, septembra čaka še sodni proces v Kaliforniji zaradi utaje davkov.

SANTIAGO - Na univerzi v mestu Santiago de Veraguas na jugozahodu Paname je v petek prišlo do redkega primera streljanja, ko sta dva oborožena moška napadla skupino študentov. V napadu je bil ubit študent, še eden je ranjen. Po navedbah policije je šlo za nasilje, povezano z delovanjem kriminalnih tolp.