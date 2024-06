V Mariboru Operna noč v parku

Maribor, 8. junija - V mariborskem Mestnem parku se bo nocoj odvila Operna noč, ki vsako leto pritegne k poslušanju na prostem več tisoč ljubiteljic in ljubiteljev klasične glasbe. Simfonični orkester SNG Maribor s solistoma in zborom bo pod taktirko Simona Krečiča izvedel raznolik program, ki vključuje tudi melodije iz priljubljenih oper in operet.