Za SNG Maribor izjemna sezona, pred vrati nova sezona velikih naslovov

Maribor, 24. maja - Za Slovenskim narodnim gledališčem (SNG) Maribor je po besedah direktorja Danila Roškerja izjemna sezona, ki je napolnila dvorane. V novi sezoni med drugim napovedujejo uprizoritev romana Draga Jančarja In ljubezen tudi, opero Otello in balet Plameni Pariza. Nadaljujejo z dogodki na prostem, kot je nocojšnje Dramanje in Operna noč čez teden dni.