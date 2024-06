Iz nekdanjega taborišča Ljubelj svarila pred ponavljanjem vojnih grozot

Ljubelj, 8. junija - Govorci so na današnji slovesnosti ob 79. obletnici osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem v luči vojne v Ukrajini in genocida v Palestini, pa tudi petkovega dogodka v Ljubljani, opozorili na nevarno ponavljanje zgodovine. Poudarili so, da se nauki, naučeni iz grozot taborišč, ne smejo pozabiti.